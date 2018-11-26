Vatandaşların "yıkım" seyri

Vatandaşlar yıkımı meraklı gözlerle seyretti.

Mahallelere parklar, yeşil alan ve çocuk oyun alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da mahalle güvenliği için risk teşkil eden eski binaları yıkıyor. Yıldırım Hacıseyfettin Mahallesi Karadavut Sokak'ta bulunan 3 metruk bina ile imar planında park alanında bulunan 2 binayı kamulaştırdı. Mülk sahiplerince tahliyesi tamamlanan iki bina ile madde bağımlılarının mesken tuttuğu 3 metruk binanın yıkımına başlandı. Güvenlik için risk oluşturan metruk binaların yıkılması bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar iş makinesinin çalışmasını meraklı gözlerle seyretti.