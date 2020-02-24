Vatandaştan Başkan Dündar'a sevgi çemberi

Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçildiği 2009 yılından itibaren, her fırsatta halkla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Mustafa Dündar, “Başkan Aramızda” programı çerçevesinde ilçedeki 136 mahalleyi tek tek ziyaret ediyor. Son olarak Bursa'nın köklü semtlerinden İvazpaşa Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Dündar, burada vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Gencinden yaşlısına vatandaşların taleplerini dinleyen Dündar, Tezveren Dede Türbesi'nde duâ ettikten sonra İvazpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Genç sporculara forma hediye eden Başkan Dündar, kulüp lokalinde mahalle sâkinleriyle çay içip sohbet etti. Geçtiğimiz yıl Maksem Mahallesi'nden başlayan ve Alacahırka Mahallesi'nin sonuna kadar devam eden yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki 3 caddenin asfaltının tamamen yenilendiğini belirten vatandaşlar, bu hizmetlerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Osmangazi'de merkezden en uzak noktalara kadar ilçenin bütün mahallelerine hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi, Bursa'nın merkezi. Osmangazi'de yaptığımız hizmetler şehrimize yansıyor. Mahallelerimizi tek tek dolaşarak eksiklikleri tespit edip, ihtiyaca göre yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yerinde aldığımız talepleri de çözme noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Mahalle sâkinlerimizin taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.