Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest

Sağlıkçılara anlamlı bir jest de Bursa'da yapıldı. Bir vatandaş, sağlık çalışanının aracına çikolata bıraktı. Nöbetten çıkan sağlık çalışanı, bu jesti, ‘Ne güzel bir sürpriz. Bırakan her kimse çok teşekkür ediyorum" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, yüzlerce beğeni aldı.

Çok yoğun ve yorucu bir nöbetten sonra aracına geldiğini ve aracın camında bir paket çikolata gördüğünü söyleyen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanı Derya Arslan Bilgin, “Önce çok şaşırdım, daha sonra halkımızın sağlıkçılara verdiği desteği düşünerek, kötü niyetli bir insanın bunu yapmayacağını anladım” dedi.

Çikolata sürprizi ile karşılaştığında çok mutlu olduğunu ifade eden Bilgin, “Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Her kim bıraktıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Nöbet çıkışı bütün yorgunluğumu da aldı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan sonra çok beğeni aldığını belirten Bilgin, “Paylaşım çok yayıldı. Bursalı iş adamlarından, Teksas grubu, esnaflar ve vatandaşlarımızdan, hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bile mesajlar ve destek aldım. Hepsinin duasında olduğumu, eksik bir şeyimiz olduğunda karşılamak istediklerini söylediler. Herkese teşekkür ediyorum. Göndermiş kadar oldular” şeklinde konuştu.