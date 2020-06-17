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Vefa Sosyal Destek Grubuna "Ahde Vefa" yardımı

Bursa’nın Keles ilçesinde kurulan Ahde Vefa Grubu gönüllüleri, Vefa Sosyal Destek Grubuna 21 adet tekerlekli sandalye, 23 adet koltuk değneği ve 25 adet hasta bezi bağışladı.

Bursa'nın Keles ilçesinde kurulan Ahde Vefa Grubu gönüllüleri, Vefa Sosyal Destek Grubuna 21 adet tekerlekli sandalye, 23 adet koltuk değneği ve 25 adet hasta bezi bağışladı.


Dağder'in de içinde bulunduğu Yazıbaşı köyü ve Yazder'in birlikte kurduğu Ahde Vefa Grubu gönüllüleri, Keles Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dernek başkanları, "İlçemizi seviyoruz ve engelleri aşmak adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


Yardımlar İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Keles kaymakamlığına teslim edildi.

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