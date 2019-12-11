Veliler bekleme salonunu sanat atölyesine çevirdi

Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrencilerin okulda bulundukları sürede onlara refakat eden velileri için Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bekleme salonu yapıldı. Veliler boş zamanlarını değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi Seramik Öğretmeni Hayriye Çakıcı da, yetenekli annelere kısa zamanda çini süsleme sanatını öğretti. Öğrenci velileri klasik desenler, çizim teknikleri, desen tasarımı, sırlama ve fırınlama konusunda eğitim aldı.

Kısa zamanda Türk el sanatı olan çini süsleme konusunda uzmanlaşan hünerli anneler ilçede tek olma özelliği taşıyan kurs sonunda Sır altı çini uygulaması yaparak kültürel mirasın da hayatta kalmasını sağladı. Öğrenci velileri tarafından yapılan eserler sergilenerek ilçe halkının beğenisine sunulacak.

Özel öğrencilerin hünerli anneleri için yapılan bekleme salonunun açılışına Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, daire amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Açılışta konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Öğrenci velilerimiz için yaptığımız bu yapı hayal edilenden çok daha fazlasını barındırmaktadır. Hünerli annelerimiz kültürel mirasımız olan çok önemli bir sanatı icra ediyorlar. Ecdat mirası olan çini sanatını öğrenerek tarihine sahip çıkan annelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada özel eğitime muhtaç öğrencilerimiz ve velileri için elimizden gelen tüm hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Duyma engelli özel öğrencilerden oluşturulan ritim ve müzik grubu törende çalan bir şarkıya çeşitli enstrümanlarla tempo tuttu. Başkan Mehmet Kanar da ritim grubunun performansıyla oynayan öğrencilere eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür plaketi takdim etti.