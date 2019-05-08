Veliler okul öncesi beslenme hakkında bilgilendirildi

Aynı şekilde çocuk bu yaşlarda yemek yeme alışkanlığı da kazanır” dedi.

Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Ezgi Yaşar, Hülya Şahnaoğlu Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velilerine, okul öncesi beslenme konusunda bilgiler verdi. Çok sayıda velinin katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Ezgi Yaşar, çocukların kişiliğinin okul öncesi dönemde şekillendiğini, yetişkinlik çağındaki alışkanlıkların bu yıllara dayanmakta olduğuna dikkat çekti.

Çocukların,yemek yeme alışkanlığı bu yaşlarda kazandığını hatırlatan Yaşar, “Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temeli çocukluk döneminde atıldığından bu çağlarda verilecek eğitim birey olma yolundaki çocuk için çok önemli olmaktadır.Unutmamak gerekir ki besinler; içerdikleri besin ögelerinin türleri, kalitesi ve miktarları yönünden farklıdır” diye konuştu.

Diyetisyen Ezgi Yaşar, “Okul öncesi çocuğunun yeterli ve dengeli beslenmesi, aşırı yemek yemesi ya da yüksek kalorili yiyecekleri çok yemesi demek değildir. Çocuk kişisel özelliklerine göre vücudunun ihtiyacını karşılayacak şekilde beslenmelidir.Yemek yemeyi televizyon seyretme saati olarak değil; yemek zamanı odaklı hale getirin, tatlıları ana yemek yapmaktan ve ödül olarak sunmaktan kaçının, yemek yerken zaman konusunda baskı yapmayın. Çocuklar bu dönemde oyun oynamayı çok sevdiği için yemek yeme sürecini de eğlenceli hale getirin, yemek yerken günlük olan olaylardan, arkadaşlarınızla yaptıklarınızdan, iş hayatınızdan bahsedin ve onlarla paylaşın. Çocuklarınızı mutfak işlerine dahil edin; kendi hazırladıkları besinleri tüketsinler, her şeyden önce dikkatinizi çocuğun ne kadar yediğine değil; onun yeme davranışlarına odaklanın” dedi.

Programın sonunda veliler merak ettikleri konular hakkında Ezgi Yaşar'a sorular yöneltirken, günün anısına çiçek de takdim edildi.