Velilere Covid-19 uyarısı

Dr. Harun Ağca'nın Uludağ Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaların verilerine dayalı olarak yaptığı bilimsel araştırma solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu ortaya koydu.

Aynı zamanda Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Bursa Bölge Temsilcisi olan Doç. Dr. Ağca'nın "Covid-19 pandemisinin ilk yılında influenza ve diğer solunum yolu virüslerinin değişen epidemiyolojisi” konulu çalışması Enfeksiyon ve Halk Sağlığı Dergisi'nin Eylül ayında yayımlandı.

Çalışmanın Türkiye'de Covid-19 pandemisi sırasında solunum yolu virüslerinin epidemiyolojik değişimini incelediğini aktaran Ağca, “Çalışma, Mart 2020 ile Şubat 2021 dönemindeki verilerle hazırlanmıştır. PCR testleri ile çok sayıda solunum yolu virüsü araştırılmış ve bu dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler sayesinde grip etkeni olan “influenza” virüsünün nerdeyse tamamen ortadan kalktığı, buna karşın üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık etkeni olan, nezle ya da soğuk algınlığı olarak bilinen hastalığın ana etkeni olan 'rhinovirüs'ün sıklığında bir değişiklik olmadığı belirlendi” dedi.

Bu çalışmadan sonra laboratuvarda elde edilen verilere dayalı bilgileri paylaşan Doç. Dr. Harun Ağca, “Solunum yolu viral enfeksiyonu etkeni olarak 'rhinovirüs'ün yanı sıra, özellikle temmuz ve ağustos aylarında 'parainfluenza virüs' ve Covid-19 etkeni olmayan eski tip Korona virüslerden 'CoV-OC43' enfeksiyonlarında artış görülmüştür. Okulların açıldığı ve hava sıcaklıklarında ani değişimlerin olduğu bu dönemde başta Covid-19 olmak üzere her türlü solunum yolu enfeksiyonundan korunmak için Aşı-Maske-Mesafe-Hijyen önlemlerine uymak en önemli korunma yollarıdır. Okullarda eğitimi devam eden öğrencilerin velileri, çocuklarında üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan: boğaz ağrısı, ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtileri olması halinde çocuklarını okula göndermemeli ve hekime muayene ettirmeli ve gerekiyorsa test yapılmalıdır. Her veli bilinçli bir biçimde bu kurallara uyarak okulların açık kalmasına katkı sağlamalıdır” diye konuştu.