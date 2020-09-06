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Venedik Taciri izleyici ile buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, prömiyerini yaptığı Venedik Taciri adlı oyunla sezona başladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020 - 2021 Tiyatro Sezonunda W. Shakespeare'in kaleme aldığı, Özdemir Nutku'nun Türkçeye tercüme ettiği Venedik Taciri adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. William Shakespeare tarafından 1596-98 yılları arasında yazıldığına inanılan trajikomik eserde, bütün gemileri açık denizlerde olan ve maddi sıkıntıya düşen tüccar Antonio'nun hikayesi anlatılıyor. Antonio, arkadaşı Bassanio'nun sevdiği kadına talip olmak adına Belmont'a gidebilmesi için Shylock'tan üç bin düka ister. Bunun karşılığı olarak Yahudi tüccar Shylock adına Antonio, vade dolduğunda bedeninden bir pound (yaklaşık yarım kilo) et alacağına dair bir senet imzalar. Ancak senedin vadesi dolmasına rağmen Antonio borcunu ödeyemez.


Yönetmenliğini Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Murat Şimşek, kostüm tasarımı, Deniz Çağrı Bilgili ve oyunun müziklerini ise Burak Keleş yaptı. Prömiyeri Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan ve izleyicilerin sosyal mesafe kuralarına göre oturtulduğu oyunun ilk gösterimine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı. Yıldız, izleyiciden tam not alan oyun için tiyatrocuları tebrik etti.

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