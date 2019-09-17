VERBİS süresi uzatıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, VERBİS istisna kapsamına girmeyen üyeler için kayıt süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldığını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Resmî gazetede yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınan yeni kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Uğurdağ, 7 Eylül 2019 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, veri sorumluları siciline kayıt sorumluğunu 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzattığını ifade etti. Yavuz Uğurdağ, bahsi geçen kanun uyarınca belirtilen istisnaların dışında kalan üyelerin VERBİS'e kayıt mecburiyeti bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uğurdağ, kanun ve yönetmelik hükümlerinde yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mâlî bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi işletmelerin VERBİS'e kayıt yükümlülüklerini 31Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerektiğini belirterek, VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hâlinde 20 bin TL ile 1 milyon TL arası idarî para cezaları uygulanacağını ifade etti.