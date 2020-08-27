Vergi Dairesi Başkanı Karakaş Gemlikli sanayicilerle buluştu

Gemlik Ticaret ve Sanayi odası olağan meclis toplantısı korona virüs tedbileri altında yapıldı. Meclis toplantısına Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş da katıldı. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile iyi ilişkilerinden bahseden Karakaş, meclise bilgi verdi. Ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, “Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş 2015 yılından itibaren görevini yürütmektedir. Karakaş, 5 yıllık görev süresi içinde, vatandaşların, mükelleflerin vergi borcu ödeme süreçlerini yaptığı yapılanmalarla değiştirmiş, vatandaşların vergi daireleri önünde oluşturduğu kuyrukları sona erdirmiştir.

Bursa'da fiziki açıdan yaptığı çalışmalar, Bursalıların daha modern ortamlarda kalifiye hizmet almasını sağlamıştır. Buna örnek olarak, Bursa'da önemli bir uygulama olan tahsilat merkezlerini faaliyete geçirmiştir. Vatandaşlar, yeni tahsilat merkezleriyle birlikte hem süre anlamında hem hizmet konforu anlamında ödeme imkanına kavuşturulmuştur. Mükellef memnuniyetini ön planda tutmuştur” dedi.