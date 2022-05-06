Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

taksitlerinin son ödeme gününün 31 Mayıs Salı olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu. Ödemeler belediyenin tüm ek hizmet binalarından tahsilat servislerine ve e-devlet ile e-belediye uygulamaları üzerinden online olarak yapılabiliyor.

İnegöl Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerinin birinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi 1. taksitlerinin ödeme süresinin 31 Mayıs Salı günü sona ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

İnegöl Belediyesi'nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide www.inegol.bel.tr üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri de hatırlatıldı. Ayrıca Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklâm Vergilerinin ödeme seçeneklerine de değinilen açıklamada, belediyeye yapılan ödemelerde kredi kartı kolaylığı sağlandığı belirtildi.

Öte yandan; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerinin 2022 yılı 1. Taksit ödemesi Ek Hizmet Binalarında da tahsilat servislerinden elden de yapılabilecek. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Merkez Ek Hizmet Binası, Yeniceköy Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Ek Hizmet Binası ve Alanyurt Ek Hizmet Binasından da ödemeler yapılabilecek.