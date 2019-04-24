Vergi rekortmeninden erzak yardımı

Bursa'nın Gemilk ilçesinde gelir vergisi rekortmenleri listesinde üçüncü olan Harun Çoban, iki bin koli erzak yardımı yaptı.

Mahalle muhtarları ve jandarma vâsıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Harun Çoban, erzak kolilerini de mahalle muhtarlarına teslim etmeye başladı. Erzak yardımı ile alâkalı değerlendirme yapan iş adamı, ''Gemlik, bizim ana geçimimizi sağladığımız yer. Aynı zamanda iş merkezlerimizi de hep ilçemizde tutuyor, vergimizi de Gemlik'te veriyoruz. Böyle önemli bir sıralamada yer almanın mutluluğunu yaşadık. Vergi vererek devletimize katkı sağlarken, ilçemizde ihtiyaç sahibi olanları da düşünmek gerektiğine karar verdik. Muhtarlarımız ve yakınlarımızla yaptığımız değerlendirmede, iki bin koli gibi bir erzak desteğinin, ilçemiz adına uygun olduğuna karar verdik. Dağıtıma başladık” dedi.