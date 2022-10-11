Verimlilik ödülünü kazandılar

Robot Yatırımları Zirvesi'nde ilki düzenlenen 'Verimlilik Ödülleri” organizasyonunda ÜÇGE DRS, 11 bin palet kapasiteli Otomatik Depo Sistemi AS/RS PAŞA Projesi ile ‘Verimlilik Ödülü'ne layık görüldü.

Üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri, ST Alternatif Fuarcılık tarafından düzenlenen ve sadece robotik çözümlere odaklanan Türkiye'nin en büyük organizasyonu olma özelliğine sahip Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde, depo raf sistemleri ve yeni nesil akıllı depolama çözümlerini tanıttığı standında ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda düzenlenen Verimlilik Ödülleri'nde ÜÇGE DRS, Zorlu Holding Korteks İplik firmasında hayata geçirdiği 11 bin palet kapasiteli Otomatik Depo Sistemi AS/RS PAŞA Projesi ile ‘Verimlilik Ödülü'ne layık görüldü. ÜÇGE DRS Robotik Depo Raf Sistemleri Yönetmeni Tunçer Yıldız'a ödülü takdim edildi. Yıldız “Sektörde ilklere öncülük eden yenilikçi vizyonumuzun temelini oluşturan kurucumuz merhum Gökçin Aras'a ithafen bu ödülü alıyorum. Onun vizyonunda geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Zirve boyunca katılımcı firma temsilcileri ve sektörde alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı panellerde üretim sanayisi için önemli konular masaya yatırıldı. Panel çerçevesinde konuşmacı olarak yer alan Tunçer Yıldız, “Tekstil Sektörüne Yönelik Örnek Bir Robotik Depo (AS/SR) Uygulaması“ konu başlıklı sunumu ile sektörle ilgili tecrübelerini ziyaretçiler ile paylaştı. AS/RS Depo Sisteminin verimliliği arttıran yönlerine dikkat çeken Yıldız, “İş gücünü verimli kullanma ihtiyacı, hatasız stok kontrolü, ürünlere direkt ve istenilen zamanda ulaşılması ve Endüstri 4.0 standartlarına uygun bir depo yönetimi akıllı depoya karar vermenin en önemli gerekçelerinden bazılarıdır” diye konuştu.

ÜÇGE DRS olarak sektöre yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında da açıklama yapan Yıldız, “Dünyada yaşanan tedarik zinciri problemleri, verimlilik arayışı, alan maliyeti ve çalışan organizasyonu depoların yönetiminin ne derece hassas ve adeta oyun değiştiren bir faktör olduğunu gösterdi. Şirket olarak, sektörün bu yönüne uzun zaman önce odaklanıp teknolojik ve hatasız yönetilebilir depo projelerine ağırlık verdik. Endüstri 4.0'a uyumlu yatırım planlayan tüm sektörlerde öne çıkan hızlı, sorunsuz ve entegre hizmet beklentilerini; tam otomatik, yüzde yüz yerli, akıllı depo çözümlerimiz olan ASRS PAŞA ve MULTİPAL ile karşılıyoruz. Ayrıca mobil raf MOBİPAL ve mekik AUTOPAL yarı otomatik sistemlerimiz ve manuel depolarda dijital takip sağlayan, görüntü işleme yazılımlarımızla, artan maliyetlere karşın azalan metrekareler için rekabetçi çözümler üretiyoruz. Tüm bunların yanında, sanayinin ve lojistiğin birçok aşamasında ihtiyaç duyulan cep depolar ve sarf malzemelerin yönetimi için geliştirdiğimiz yerli ve özgün çözümümüz, 'Otomatik Dikey İstifleme Sistemi - ODİS' ile de farkımızı ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.