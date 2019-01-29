Veteran atlet Kaçar'dan 3 altın madalya

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'ndan 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'na, Nilüfer Belediyespor adına katılan Dr. Murat Kaçar, şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü. Dr. Murat Kaçar 70 yaş kategorisinde 60 metrede 9.81, 60 metre engeli de 11.54, 200 metre koşuda ise 30,36'lık dereceler elde ederek üç dalda da altın madalya kazandı.

Veteran atlet Kaçar'ı başarısından dolayı tebrik eden Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bütün sporların atası olarak bilinen atletizmde hem Bursa'yı hem de ülkemizi bir çok şampiyonlukları ile dünyaya tanıtan, gençlerimize örnek olan sporcumuz Dr. Murat Kaçar'ı tebrik ediyorum” dedi.

Dr. Murat Kaçar, 02-03 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.