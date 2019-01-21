Veteran Basketbol Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Mehmet Sezen Uluslararası 1. Kış Veteran Basketbol Turnuvası” 3 gün süren çekişmeli maçların ardından tamamlandı.

“Mehmet Sezen Uluslararası 1.Kış Veteran Basketbol Turnuvası” Nilüfer'de üç gün boyunca basketbol heyecanı yaşattı. 18-20 Ocak 2018 tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi ile Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde oynanan karşılaşmaların final maçları büyük ilgi gördü. Finallere Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı. Bozbey, finallerde başlangıç atışını yaparak bütün takımlara bol şans diledi.

Bütün sporculara ve seyircilere teşekkür eden Başkan Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır bütün amatör sporlara destek sağlıyoruz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz tesisleşme ile Türkiye'de örnek bir kent olduk. Nilüfer'de gerçekleştirdiğimiz bu hamleyi Bursa'nın bütün ilçelerine yaymak, spor şehri Bursa markasını oluşturmak istiyoruz. Bursa'nın birçok ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmasını sağlayacağız” dedi.

4'ü kadın olmak üzere toplam 27 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği turnuvanın finalleri çekişmeli geçti.