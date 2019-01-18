Veteranlar potaları şenlendirdi

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Mehmet Sezen Uluslararası 1. Kış Veteran Basketbol Turnuvası' çekişmeli karşılaşmalarla başladı. Bursa ve çeşitli illerden 27 takımın katıldığı turnuva 20 Ocak Pazar günü yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.

Nilüfer Belediyesi, hayatını kaybeden eski Nilüfer Belediyespor Basketbol Antrenörü Mehmet Sezen anısına basketbol turnuvası düzenliyor. ‘Mehmet Sezen Uluslararası 1. Kış Veteran Basketbol Turnuvası'nda karşılaşmalar 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi'nin Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi ile Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde yapılacak. İlk gün karşılaşmaları gerçekleşen turnuvada 4'ü kadın, 23'ü erkek olmak üzere toplam 27 takım ter döküyor. + 35 yaş kadınlar, +40, +45, +50 yaş erkekler olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen turnuvanın finali 20 Ocak Pazar günü yapılacak. Turnuvaya başta Bursa olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Muğla, Kırklareli ve Balıkesir'den takımlar katılıyor.

Turnuvada yer alan bütün takımlara başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Yakın zamanda kaybettiğimiz, Nilüfer Belediyespor ve Bursa basketbol ailesine büyük katkıları olan eski antrenörümüz merhum Mehmet Sezen'in için düzenlediğimiz turnuvanın centilmence geçmesini diliyorum. Sporun her branşını çeşitli organizasyonlarla Bursalılarla buluşturuyoruz. Bu turnuvamızla ülke çapındaki birçok eski basketbolcuyu bir araya getirdik. Bursa, sporun evrensel dayanışma gücü ile daha da güzelleşecek” dedi.