Veteriner Fakültesi'nde bayrak değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Dekanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Dekanlık görevine getirildi.

Devir teslim törenine üniversitede görev yapan akademisyenler ve personel ilgi gösterdi. Görev değişikliklerine bir nöbet değişimi olarak bakılması gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, idarî görevlerin yoğun bir tempo gerektirdiğini aktardı. Zaman zaman bayrak değişimlerinin faydalı olduğuna inandığını vurgulayan A. Saim Kılavuz, “Hizmet gördüğü süre içerisinde fakültemize ve üniversitemize katkı sağlayan Prof. Dr. Yücel Ünal hocamıza teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Hüseyin Yıldız hocamızı vekâleten YÖK'e teklif ettik. Kabul ettiler. Böylelikle üniversitemizdeki nöbet değişimlerini tamamlamış oluyoruz. İnşallah fakültemiz ve üniversitemiz için hayırlı olur” diye konuştu.

Törende görevi devreden Prof. Dr. Yücel Ünal, yeni Dekan Prof. Dr. Hüseyin Yıldız'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Dekan Yıldız da görevlerinden ve emeklerinden dolayı Ünal'a teşekkür etti.