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Veterinerler okulları dolaşarak öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyor

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı.


Özel bir okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, çocuklara Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedâvi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade eden Yosun, tesisteki birimler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Yosun, çocukların hayvanlarla doğru iletişim kurabilmeleri ve onları sevmeleri için öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne davet etti.


Veteriner Hekim Kadir Özdemir de, öğrencilere, hayvanlara çok iyi davranmaları ve hayvan bakmak istiyorlarsa mutlaka pet-shop yerine barınaklardan sahiplenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Veteriner Hekim Özdemir, daha sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nden getirdikleri ‘Arya' isimli labrador cinsi köpeği, sahneye çıkartarak öğrencilerin sevmelerine izin verdi.

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