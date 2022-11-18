Vetovo Kestel'in Bulgaristan'daki üçüncü kardeş kenti oldu

Kestel Belediyesi ile Bulgaristan'ın Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi, arasında kardeş şehir ve dostluk protokolü imzalandı. Bulgaristan Koşukavak ile Kirkova ve Kosova Podujeva ile kardeş şehir anlaşması bulunan Kestel Belediyesi ile Bulgaristan Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi de kardeş şehir ve dostluk protokolü imzaladı. Protokol imza töreni, Kestel Belediyesi kültür merkezinde, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Vetovo Belediye Başkanı Dr. Mehmed Mehmed ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

”Öncelikle şunu söyleyeyim aslında biz bu imza ile kardeş olmuyoruz. Bizler Türkiye'de yaşıyoruz. Sizlerde Bulgaristan topraklarında yaşıyorsunuz. Bundan 100 yıl önce çok farklıydı 100 yıl sonra ne olacağına Allah bilir. Bu açıdan dediğim gibi bizler üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz ve bize uzatılan eli boş çevirmiyoruz. Bugün bunu resmi bir protokol haline getiriyoruz. İnşallah bu protokol ile birlikte başta sanat, kültür ve eğitim karşılıklı gidiş gelişler olmak kaydıyla hizmet kazandırmaktır. Bunun üzerine daha gittiğimiz ilk haftalarda Avrupa Birliği fonları ile ne yapılabilir, konusunda diyaloglarımız başlamıştı. İnşallah Avrupa Birliği fonlarından da kardeş belediyeler statüsü ile proje yazıp her iki belediyeye hizmetler kazandırmak. Bu ve bunun gibi pek çok gaye inşallah hizmet edecek. Bize de düşen bu köprüde bu taşları döşemek, bizden sonra gelecek olanlar bırakmaktır. Hepimiz gelip geçiciyiz. Bu dönem varız veya yokuz ama biliyoruz ki bu koltuklar geçici bize düşen, yüklenmiş olduğumuz misyonu görevi yerine getirmektir. İnşallah bu köprüden çocuklarımız, torunlarımız geçecekler vicdanen müsterihiz, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Kusursuz olduğumuzu iddia etmiyoruz lakin lakin elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Gittiğimizde bizi gayet güzel misafirperver bir şekilde karşıladılar. Güzel çalışmalara imza atıyorlar orada kendi ekipleriyle birlikte inşallah bu koordinasyonu daha da geliştirerek arttırarak devam ettireceğiz. Bulgaristan'da İki tane kardeş belediyemiz vardı üçüncüsü de Vetovo oldu. Allah sayılarını arttırsın diyorum” dedi.

AB fonlarının imkanlarını kardeş belediye ile paylaşarak ortak projeler yapmak isteyen Vetovo Belediye Başkanı Dr. Mehmed Mehmed ise, “Bu imza töreni sonuçta bir protokol gereğidir. Ancak bunun devamı hepimize bağlı. İki belediyenin arasındaki kültür bağlarını sağlamlaştırmak amacı ile ileride yapılacak etkinlikler, inşallah iki belediyede yaşayan vatandaşların geleceklerini iyi bir noktaya getirecektir. Bulgaristan AB üyesi bir ülke olduğu için Avrupa fonlarından iyi imkanlar sağlanabiliyor. O yüzden bizim niyetimiz, gayretimiz kardeşimizle bu fonları paylaşmak ortak projeler üretmek. İki halkın geleceği için iyi bir şeyler yapmaktır. Bu yüzden çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve karşılıklı hediye takdiminin ardından Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin verdiği konserle program sona erdi.