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Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.


Alınan bilgilere göre, kaza Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Mehmetcan B.'ye 16 PJ 734 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan küçük çocuk özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Çocuğa çarpan sürücü ise kamyoneti kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri her yerde kaçan sürücüyü arıyor.

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