Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan, belediyenin temizlik işçisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Bursa Caddesi'nde 16 DP 563 plakalı belediyeye ait çöp kamyonuna çöp konteynerini boşaltmaya çalışan temizlik işçisi Metin Göbel'e otomobil çarparak kaçtı. Aracın vurmasıyla birlikte çöp konteyneri ile arabanın arasına sıkışan temizlik işçisi ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan belediye temizlik işçisine yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Temizlik işçisi Metin Göbel'in vücudunda, çarpmanın etkisiyle kırıklar olduğu öğrenildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarpmanın etkisiyle plakası olay yerinde düşen 16 AHT 128 plakalı otomobil ve kaçan sürücüsünü bulmaya çalışıyor.