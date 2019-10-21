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Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi

Bursa’da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.

Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.


Nilüfer ilçesi Akçalar köyünde yolun kenarında karnını doyuran sokak köpeğinin üzerinden bir otomobil geçiyor. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmadan yoluna devam ediyor. Sürücünün bu vicdansız tavrı ise görüntüyü izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı

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