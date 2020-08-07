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Video çekmek için çıktığı surlardan düştü

Bursa’da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Osmangazi ilçesi Tophane surlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, E.T. (63) isimli şahıs, gezmek için tarihi Bursa Tophane surlarına çıktı. Bu sırada video çekmek isteyen şahıs, ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.T., sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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