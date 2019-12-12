Villaların sahibi kediler

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bakım ve tedavi altında tutulan engelli sokak kedileri, soğuk kış günlerini villalarındaki sobanın başında geçiriyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki sahipsiz sokak kedileri, ev kedilerini bile kıskandıracak bir yaşam sürüyor. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip tesisteki 100 kedi, 25'er metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşıyor. Can dostlar, kendilerine ait villalarda göz kamaştıran bir yaşam sürerken, havaların soğumasıyla birlikte üşümesinler diye de kış boyunca gece gündüz soba yakılıyor. Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş ya da doğal yaşam merkezinde doğup kedi villalarında yaşayan kedilerin rehabilitasyonu ve tedavileri de her gün periyodik olarak veterinerler tarafından yapılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde barınma imkanı sunduklarını ifade ederek, “Barınmanın yanında tedavilerini de yaparak sağlıklarına kavuşmalarını ve son derece sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızda yer alan iki kedi villasında, soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Bu villalarda sakat, gözü görmeyen ve yaşlı yaklaşık 100 kedimiz var. Bu kedilerimizin ter türlü bakımını yapıyoruz. Sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına kavuşturarak, aslında şehri de sağlıklaştırmış oluyoruz” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir de, sokaklardaki kedileri toplayıp tedavilerini yapıp, kısırlaştırdıktan sonra yeniden doğaya saldıklarını belirterek, "Ancak her kedi maalesef ki sağlıklı olmuyor. Bazı kediler araba çarpması, hastalık ya da diğer faktörlerden dolayı bir uzvunu kaybediyor ve yaşamını engelli olarak sürdürmek durumunda kalıyor. Engelli kedileri doğaya bırakmıyoruz ve bu kediler barınağımız bünyesinde yer alan iki kedi villasında ömür boyu yaşamlarını sürdürüyor. Kedilerin üşümemesi için villaların içerisinde iki tane de soba bulunuyor. Havaların soğumasıyla birlikte sobaları gece ve gündüz yakıyoruz. Villaların içerisi oda sıcaklığından daha sıcak oluyor. Nisan ayına ortasına kadar sobaları yakmaya devam ediyoruz” diye konuştu.