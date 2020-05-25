Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen bir villaya baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda ise 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira para, 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 175 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.