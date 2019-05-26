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Vinç devrildi: 2 ölü

Bursa’da lüks bir otelin camlarını temizlemek için vincin sepetine binen 2 kişi, vincin devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Bursa'da lüks bir otelin camlarını temizlemek için vincin sepetine binen 2 kişi, vincin devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.


Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesini sağlayamaması sonucu vinç büyük bir gürültüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten devrildi.


Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yerle bir olan vincin sepetindeki 2 kişi feci şekilde yere çakıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.


Cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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