Vinç kazasında yeni gelişme

Bursa'da lüks bir otelin camlarını temizlediği sırada vincin devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 2 işçi tali kusurlu bulundu. Tutuklu vinç operatörü, vinç şirketinin genel müdürü ve otelin sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

26 Mayıs Pazar günü Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesini sağlayamaması sonucu vinç büyük bir gürültüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten devrildi. Yapılan kontrollerde Oğuz ve Demir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, gözaltına alınan vinç operatörü Ali A., tutuklandı.

15 yıla kadar hapis talebi

Kazayla ilgili, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Otel sahibi M.A., vinç şirketinin genel müdürü İ.M. ve vinç operatörü Ali A. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Şahıslar, önümüzdeki günlerde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İki işçi tali kusurlu

Öte yandan, bilirkişi raporunda ise Ali A.'nın kullandığı vincin çalışmak için girdiği alanın dar ve standartlara uygun olmadığı, vinç üzerindeki sepetin maksimum 100 kilo taşıma kapasitesi olmasına rağmen üzerinde iki kişi çalıştığı, ölen işçilerin kendilerini sabitleme kemerleri ile binanın sabit yerlerine bağlamadıkları hususlar tespit edildi. Rapora göre, kazada hayatlarını kaybeden Oğuz ve Demir'in kazanın oluşmasında tali kusurlu, vinç operatörü Ali A.'nın asli kusurlu, temizlik işinin yapıldığı otelin sahibi olan şüpheli M.A. ile vinç firmasının genel müdürü İ.M.'nin ise tali sorumluluğunun olduğuna yer verildi.