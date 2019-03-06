İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

Bursa’da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı.

Bursa'da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil alt yola düşmekten son anda kurtuldu.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, Haşim İşcan Caddesi'ne dönmek istediği sırada virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Otomobil, köprünün üzerinden uçmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlere saplanan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından İnönü Caddesi'ni Haşim İşcan Caddesi'ne bağlayan yol yeniden trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.