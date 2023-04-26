Virajı alamayan kamyon şarampole uçtu

Kocaeli'den Bursa İznik istikametine seyir halinde olan kamyon virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada kamyon sürücüsü Y.T. yaralanırken hayati tehlikesi olmadığı anlaşıldı.

Olay Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 25 Nisan salı günü 21.30 sıralarında Kocaeli'den İznik ilçesine seyir halinde olan Y.T.(29) hakimiyetindeki 06 UV 672 plakalı kamyon virajı alamayarak şarampole uçtu. Olayda Y.T. yaralanırken 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayati tehlikesi olmadığı anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk yardım sonrası Y.T. İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polisnin ekipleri olay ile ilgili tahkikatı sürüyor.