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Virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Bursa’da otobanda hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı.

Bursa'da otobanda hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı. Sürücü yaralanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.


Bursa'da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bursa otoyolunda meydana gelen kazada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken, sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, o anlar sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.

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