İhlas Haber Ajansı

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Virajı alamayan tır böyle devrildi

Bursa’da virajı alamayan tır, direksiyon hakimiyetini de kaybedince demir korkulukları yıkarak evin bahçesine devrildi.

Bursa'da virajı alamayan tır, direksiyon hakimiyetini de kaybedince demir korkulukları yıkarak evin bahçesine devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı almayan 28 ACC 930 plakalı tır şoförü Alibey Aksoy, direksiyon hakimiyetini de kaybetti. Kontrolden çıkan tır, korkulukları yıkarak evin bahçesine daldı. Dut ağacına çarpan tır şoförü yaralı olarak İznik devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza esnasında bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

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