Vizyon'da 2. mezuniyet heyecanı

yılında 2. mezunlarını verdi.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi yüksek lisans mezunları başta olmak üzere Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ve Bilişim Fakültesi'nden ikinci mezunlarını vermenin gururunu ve sevincini yaşadı. Ünlü sunucu Yusuf Emin'in sunduğu mezuniyet törenine yurt içinden ve yurt dışından yüksek düzeyde misafirler katıldı.

Törene katılanlar arasında Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Fadıl Hoca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Elvin Hasan, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, THP Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, TDP Milletvekili Yusuf Hasan, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç , Ak Parti Eski Milletvekili Gülay Dalyan, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Gostivar Müftüsü Şakir Efendi Fetahu, Akev Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr Hayati Aktaş, HSYK Şube Müdürü Misbahattin Eroğlu, Yargıtay Üyesi Basri Bağcı, Yargıtay Üyesi Necip Topuz, Yargıtay Ceza Genel Kurul Üyesi Yılmaz Karabodur, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Kredi Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er yer aldı.

Törenin açılışını yapan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof Dr Fadıl Hoca, üniversitenin 2. mezunlarını vermesinin gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Protokol konuşmalarından sonra yüksek lisans ve lisansta nesil birincilerine diplomalarının yanında plaket, bölüm birincilerine diplomalarının yanında sertifika ve diğer mezunlara diplomaları takdim edildi. Takdim töreninin ardından ünlü sanatçı Gülden Mutlu konseri düzenlendi.