VM Medical Park Bursa Hastanesi'nden Prematüre Günü etkinliği

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla erken doğan bebeklerin ailelerinin katılımıyla farkındalık amaçlı bir seminer düzenlendi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi, erken doğan bebeklerin ailelerini 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle bir araya getirdi. Hastanede düzenlenen etkinlikte konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi'nden Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sinem Gündüz, “Her yıl 17 Kasım günü, Prematüre Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Prematüre çocuk sayısının son yıllarda arttığını düşünürsek bugüne ayrıca önem vermemiz gerekiyor. Özellikle erken doğan bebeklerimizin olabildiğince sağlıklı, sakatlık gibi farklı sorunlar yaşamadan normal doğmuş bir bebek gibi büyütmek için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapmalıyız” dedi.

Takipleri aksatılmamalı

Prematüre bebekler hakkında son dönemde tıpta ciddi gelişmeler sağlandığının da altını çizen Uzm. Dr. Sinem Gündüz, “Prematüre bebeklerin tedavisi hastanemizde ileri teknoloji ile yapılmaktadır. Prematüre bebeklerde ne kadar sağlıklı büyüseler de, bazen yaşıtlarıyla belli yıllarda belki farklılıkları olabiliyor. Bu nedenle bu bebeklerin sağlık ocağı takiplerinden, rutin sağlık takiplerine kadar her anlamda dikkatle izlenmeleri ve takiplerinin aksatılmaması gerekiyor” diyerek açıklamasını sonlandırdı.