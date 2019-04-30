Voleybol Turnuvasında Şampiyon Zabıta Müdürlüğü

Final maçında Osmangazi Belediyespor Kulübü'nü yenen Zabıta Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu.

Dikkaldırım Spor Salonu'nda 4-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Birimler Arası Voleybol Turnuvası, zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. İlk tur karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk iki sırayı alan Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyespor Kulübü, yarı finale yükseldi. Oldukça çekişmeli geçen yarı final karşılaşmaları sonunda Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Zabıta final oynamaya hak kazandı.

Final karşılaşmasında Osmangazi Belediyespor Kulübü'ne setlerde 2-0 üstünlük sağlayan Zabıta Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada; Osmangazi Belediyespor Kulübü ikinci, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ise dördüncü oldu.

Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyalarını, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak verdi.