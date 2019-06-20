İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Voleybolda ekip tamam

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, istatistik antrenörü görevine Mustafa Ak’ı getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, istatistik antrenörü görevine Mustafa Ak'ı getirdi.


Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, teknik kadroyu tamamladı. Daha önce baş antrenörlük görevi için Fazıl Demirci ile anlaşan ve yardımcı antrenör Burak Yavuz ile yeniden söz kesen Büyükşehir'in efeleri, 2. yardımcı antrenör Özer Özger'in ardından istatistik antrenörü Mustafa Ak'la anlaşma sağladı. Son iki sezon İnegöl Belediyespor'da görev yapan Ak, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle kendisini Büyükşehirli yapan sözleşmeyi imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.