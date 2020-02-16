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Volkan Şen'e protesto

Bursaspor’un eski futbolcusu Volkan Şen, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda protesto edildi.

Bursaspor'un eski futbolcusu Volkan Şen, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda protesto edildi.


Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Bursaspor'un eski oyuncusu Volkan Şen'e büyük tepki gösterdi. Ev sahibi takımın taraftarları top Volkan'ın ayağına geldiğinde ıslıklı protesto gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesi de oyuncular ısınmaya çıktığında tecrübeli futbolcu ıslıkla protesto edildi.

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