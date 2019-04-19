Web tasarımını OSMEK'te öğreniyorlar

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK kursları, bünyesinde açtığı Web Uygulamaları Geliştirme ve Web Tasarımı Kursu ile kursiyerlere bilişim teknolojilerinin tekniklerini öğretiyor. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta web kodlama, web tasarımı ve web programcılığının incelikleri anlatılıyor. Kursu başarıyla tamamlayan girişimciler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alıyor.

Bilgisayarın günümüz dünyasında hayatın bir parçası hâline geldiğini belirten bilişim teknolojisi öğretmeni Serkan Özargın, “Kursiyerlerimiz, dönem boyunca web uygulamaları geliştirme kursumuzdan 180, web tasarımı kursumuzdan ise 264 saat faydalanabiliyor. Web kurslarımızın içeriği html, css, javacript, dreamweawer, veri tabanı modüllerinden oluşuyor. Aynı zamanda kursiyerlerimize sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim veriyoruz. Ortaokul mezunu ve 13 yaşını tamamlamış tüm vatandaşlarımızı kursumuza davet ediyorum” dedi.

Kurstan mezun olan öğrencilerinin web sitelerini kurarak, iş sahibi olduklarını vurgulayan Özargın, “Piyasada da meslek olarak ciddi bir açık var. Uzun eğitimler gerektiren bu kursları, biz biraz daha sıkıştırılmış halde veriyoruz. Web çok büyük bir dünya. Bizim yaptığımız ise ilk adımı atmak oluyor” diye konuştu.