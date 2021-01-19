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Yaban hayvanlarına jandarma şefkati

Bursa’nın Harmancık ilçesinde sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanması sebebiyle jandarma ekipleri harekete geçti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanması sebebiyle jandarma ekipleri harekete geçti.


İlçe Jandarma Komutanlığı, Harmancık Kaymakamlığı koordinesinde kuşlar için yem temin ederek besleme çalışması yaptı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi personelleri tarafından kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde doğal hayatın olumsuz etkilediği, yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanların ulaşabilecekleri alanlara yem bırakıldı.

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