Yaban hayvanlarına yiyecek bıraktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

İnegöl Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Sokak Hayvanlarini Koruma Çalışma Grubu iş birliğiyle sokak ve yaban hayvanlar için İnegöl-Domaniç yoluna yiyecek bırakıldı. Kış ayların gelemesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için seferber olundu. Yiyecek bırakılan alanlarda başı boş köpekler karınlarını doyurdu.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Her canlıya önem veriyoruz. Bizler yaratılanı yaratandan ötürü seviyor, şehrimizin huzuru ve selameti adına elimizden gelen imkanları seferber ederek bu şehre hizmet ediyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak en az insanlar kadar hayvanların da korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini biliyor, projelerimizi o yönde şekillendiriyoruz. Bu kapsamda kış aylarının çok soğuk geçtiği, havaların geceleri eksi derecelerde seyrettiği bu günlerde doğada bulunan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerini göz ardı etmedik. Hayvanların hayatlarını idame etmeleri adına doğaya yiyecek bırakmak için bir araya geldik. Gönüllü kurum ve kuruluşlar ile birlikte yiyecek temin ettik. Özellikle ilçemizde kurulan semt pazarlarından arta kalan sebze artıklarını temizlik işi yapan ekiplerimiz ayrıştırdı. Bunlara ilaveten gönüllülerimiz yiyecek temininde yardımcı oldular. Yabani hayvanlar ve özellikle yol kenarlarında yaşayan köpekler için bol miktarda kuru mama, otçul hayvanlar için marul, lahana tarzı yeşillikler ve yine kanatlı hayvanlar için buğday gibi tahıl ürünlerini el birliği ile toparlayarak bugün doğaya bırakıyoruz. Vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla doğaya yiyecek bırakabilirler" dedi.