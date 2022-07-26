Yaban Mersini hasadı başladı

İnegöl'ün tarım değerlerinden biri olan Yaban Mersininde hasat başladı.

Hali hazırda bin dekar alanda ekili bulunan ve Türkiye'nin en büyük tek parça halinde yaban mersini bahçesine sahip olan İnegöl'de, Belediye Başkanı Alper Taban hasat etkinliğine katılarak üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bu yıl İnegöl'de 30 ton dolayında yaban mersini hasadı yapılması hedefleniyor.

İlk olarak 8 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni yaban mersini tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Tuzla Mahallesinde Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi de bulunurken, mavi yemişte hasat dönemi başladı. Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini için Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban Tuzla Mahallesindeki yaban mersini bahçelerine gitti. Sezonun ilk hasadı üreticilerle birlikte protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Kısa ve bodur bir bitki ancak çok güçlü şekilde bu dönemde meyvelerini vermeye başlıyor. Bu bodur ağaçlarımız 3-4 yıl üzerinden geçtiğinde artık dalları taşıyamayacak hale gelmeye başlıyor. Bizler de çiftçilerimize destek olarak bu ekilişlerini arttırmasını arzu ediyoruz İnegöl'de sadece Yaban Mersini ile sınırlı değil, meyveci bir şehiriz. Çileğimiz, şeftalimiz, aronya, yaba mersini ve son dönemde kestane ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Elma, armut, kiraz ile birlikte yeni ürün ekilişlerini de desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Alper Taban, Yaban Mersininde 1 dönüm alandan yaklaşık 1 ton ürün elde edilebildiğini de ifade ederek, “Ancak ağaçlarımızın yaşı ilerledikçe bu rakam 2 tonlara erişebilecek. Çiftçimize de iyi bir gelir bırakacağını ifade edebiliriz. Burada da yaklaşık olarak şu anda kilosunun 130 TL'den satıldığını ifade edebilirim. Kuruduğunda ise başka bir değere kavuşuyor. Bununla alakalı da çalışmalar yapıyoruz. Ben tüm uğraş veren, emek veren çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Herkesi şehrimize davet ediyorum” diye konuştu.

Yaban Mersini yetiştiricisi Bekir Uzuner de, “İBu ürüne 6-7 yıl önce başladım. Ağaçlarım 5'inci yılında şu an verimi çok güzel. Bu köyde bu işin ilk yapanlarındanım. Bahçem ve verim görüldükten sonra bölgenin de uygun olduğu anlaşılınca pek çok insan bu işi yapmaya karar verdi. Ekili olarak Türkiye'nin en büyük yaban mersini ekilen köyündeyiz. Hasadımız iyi, gelirimiz iyi. Türkiye'de tanınırlığı az olan bir meyve olduğu için insanlarımızı bahçemize davet ediyorum. Gelsinler nasıl yetiştiriliyor, nasıl toplanıyor, gelsinler misafirimiz olsunlar, görüp kendileri de yapsınlar. Bizlere öncülük edip destek olan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.