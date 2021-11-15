Yabancı öğrencilerin fetih yolculuğu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Genç Düşünürler" porojesi dahilinde Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde buluştu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Açıldığı günden bu yana yüz binlerce ziyaretçinin geldiği Fetih Müzesi, son olarak Genç Düşünürler (Teen Thinkers) projesi dolayısıyla Bursa'ya gelen Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, müzedeki gezilerine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyerek başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Dündar, öğrencilere müzede yer alan geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonları hakkında bilgiler verdi. Fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbeyi gezen misafirler, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yarışma kapsamında Bursa'ya gelen öğrencileri tebrik eden Başkan Dündar, “Fetih Müzesi'nde, savaşın yanı sıra Osmanlı'nın bütün dünyada barış ve huzuru hakim kılma zihniyeti anlatılıyor. Aynı zamanda müzemizin namı, kendine özgü mimari yapısı ve sanat özellikleriyle Bursa sınırlarını aşıyor. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla her gün yüzlerce ziyaretçi akınına uğruyor. Bizler, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Yabancı öğrenciler ise kendilerini destekleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.