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Yabanc? uyruklu kad?nlara fuhu? yapt?ran ?ift tutukland?

Bursa’da masaj salonlar?nda yap?lan denetimlerde yabanc? uyruklu kad?nlara fuhu? yapt?rd??? tespit edilen evli ?ift tutuklan?rken, 3 yabanc? uyruklu kad?n?n s?n?r d??? edilece?i bildirildi.

Bursa'da masaj salonlar?nda yap?lan denetimlerde yabanc? uyruklu kad?nlara fuhu? yapt?rd??? tespit edilen evli ?ift tutuklan?rken, 3 yabanc? uyruklu kad?n?n s?n?r d??? edilece?i bildirildi.


Bursa ?l Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl??? Ahlak B?ro Amirli?i ekipleri, ?ehir merkezinde bulunan masaj salonlar?na y?nelik denetim ger?ekle?tirdi. 58 masaj salonunu denetleyen ekipler, Nil?fer il?esinde ruhsats?z bir masaj salonunda yabanc? uyruklu kad?nlara fuhu? yapt?ran evli ?ift H.E. ve H.E.'yi fuhu?a te?vik ve arac?l?k yapmak su?undan g?zalt?na ald?. ?ift sevk edildikleri mahkemece tutuklan?rken, 3 yabanc? uyruklu kad?n?n da s?n?r d??? edilmesi i?in i?lemlere ba?lad?.


Denetimlerde ayr?ca Osmangazi'de bir masaj salonuna fuhu?a te?vik ve arac?kl?ktan i?lem yap?l?rken, Nil?fer'de 3, Osmangazi'de 1 olmak ?zere toplam 4 ??pheliye ikametlerini fuhu? ama?l? kullanmalar? nedeniyle idari i?lem cezas? uygulayarak, ikametleri m?h?rlendi.

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