Yabancı uyruklu şahısların organ ticareti planını Türk polisi bozdu

Bursa'da sahte belgelerle yapılan yasa dışı organ nakli planı, KOM ekiplerince yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı “organ ve doku ticareti” suçu ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye'de sahte belgelerle yasa dışı organ nakli için plan yapan yabancı uyruklu bir hasta ile ona böbreğini para karşılığı satmaya çalışan bir şahıs ve yasadışı organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan yabancı uyruklular tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre canlı organ alıcı adayı İsrail uyruklu Y.K. ile organ donörü adayı kardeşi İsrail uyruklu S.K. isimli şahıslar böbrek nakli için başvuru yaptı. Çapraz yapılacak olan bağışta İsrail uyruklu Y.K. kendisine uygun olan böbreği alıp, kardeşi S.K. de böbreklerinden birini organ bekleyen ve doku uyumu olan bir hastaya bağışlayacaktı.

Yapılan incelemelerde asıl başvuru yapan şahısların kardeş olmadıkları, sahte pasaport ve evrak kullandıkları belirlendi. Organ donörü adayı olarak bulunması gereken S.K. isimli şahsın yerine hastaneye başvuru yapan Suriye uyruklu İ.E.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Tüm olayı organize ettiği anlaşılan Suriye uyruklu A.A. isimli şahsın böbrek nakli için İsrail uyruklu şahıslardan 40 bin dolar para aldığı tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basan polis, olayı organize eden A.A. isimli şahsın ikamet adresine baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda üzerinde Arapça ve İbranice dilinde yazıların bulunduğu bahse konu olayla alakalı delil niteliği taşıyan ajanda ve not kağıdına el konuldu.

Operasyon sonrası Suriye uyruklu A.A., İ.E.T., İsrail uyruklu Y.K. ve SK. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A., Y.K. ve SK. tutuklanırken, İ.E.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.