İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağız Suat Bolat TECO Karacabey Belediyespor'da

2.

Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor'dan orta saha oyuncusu Yağız Suat Bolat'ı kadrosuna kattı.


TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Yağız Suat Bolat ile 1 yıllık mukavele imzaladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.