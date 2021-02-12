İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağmur altında cuma namazını kıldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur etkili oluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur etkili oluyor. Cumaya giden vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında cami içerisinde yer bulamayınca dışarıda yağmur altında cuma namazlarını edâ etti.


İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur gün boyunca devam etti. Cuma namazında camiler yağmurlu havaya rağmen dolup taştı. Tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını dışarıda getirdikleri seccadelerinin üzerinde kıldı. Yağan yağmur altında kılınan namaz ortaya güzel görüntüler çıkardı. Namaz sonrası vatandaşlar dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.