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Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi. Kazalar sebebiyle durma noktasına gelen Bursa-İzmir Yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.


Bursa'da açık hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, kazayı da beraberinde getirdi. Bursa-izmir yolunda farklı noktalarda gelen maddi hasarlı kazalar trafiği durma noktasına getirdi. Yetkililer sürücülerin yağışlı havalarda kazalara sebebiyet verilmemesi araç takip mesafelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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