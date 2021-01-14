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Yağmur ve kar yağışları barajlarda su seviyesini yükseltti

Bursa’da dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyeleri yükseltti.

Bursa'da dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyeleri yükseltti.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'a hamdolsun yağışların başlamasıyla birlikte barajlarımızdaki doluluk oranları artıyor" dedi.


Aktaş bir de grafik paylaştı. Grafiğe göre Doğancı Barajı'nda 23 santimetre, Nilüfer Barajı'nda ise 50 santimetre su yükselmesi kayda geçti.


Ayrıca bugün itibarıyla su rezervi 90 güne ulaştı. Aktaş, 31 Aralık'ta son yüzyılın en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren Bursa'nın 75 gün yetecek içme suyunun kaldığını bildirmişti.

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