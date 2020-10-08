Yağmura aldırış etmeden Azerbaycan'a destek verdiler

Bursa İnsani Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınamak için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla sağanak yağmura aldırış etmeden ‘Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı ile konvoy oluşturdu.

Bursa'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından yapılan protestolar devam ediyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH), Azerbaycan halkına destek vermek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla sağanak yağmura aldırış etmeden onlarca araçla Çırpınırdı Karadeniz şarkısını çalarak konvoy düzenledi. Vakfın Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi önünde toplanan yaklaşık 600 araç, saat 21.30'da hareket ederek, Kent Meydanı, Acemler Kavşağı, Mudanya Yolu, Esentepe Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İzmir Yolu, Merinos Arabayatağı güzergahını takip ederek Otosansit'e geldi. Konvoy daha sonra dağıldı.