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Yağmura aldırış etmediler, Zoopark'a akın ettiler

Bursa’da 130 türden bin 500’den fazla hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Bursa'da 130 türden bin 500'den fazla hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.


Aralıklarla yağan yağmura aldırış etmeyen ziyaretçiler zaman zaman gişelerde uzun kuyruklar oluştu. Okul toplulukları ve aileleriyle birlikte hayvanat bahçesini ziyaret eden ziyaretçiler özellikle penguen, gergedan ve zürafalara ilgi gösterirken, minikler ise suda dans eden fok balığını doyasıya izlediler.


Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye Bursa Hayvanat Bahçesini hafta sonu ve özellikle yaz günleri binlerce kişi ziyaret ediyor

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