İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yağmurlu havada bisikletinin hazin sonu kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle sokak ve caddeler göle döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle sokak ve caddeler göle döndü. Bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaş ise derinliği kestiremeyince suya battı. O anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli yağmurla birlikte sokak ve caddeler adeta göle döndü. İnegöl ilçesinde yarım saat aralıksız devam yağış sonrası bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan vatandaş, su birikintisindeki derinliği kestiremeyince suya balıklama daldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.